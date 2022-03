Lonato, pedone investito in via San Zeno

(red.) Un pedone è stato travolto da un’auto nella prima serata di lunedì 28 febbraio, attorno alle 17,30, in via San Zeno a Lonato, nel bresciano.

All’origine dell’investimento, secondo i primi rilievi effettuati dalla polizia Locale, sarebbe stato l’abbagliamento, provocato dal sole, che ha impedito alla donna che era al volante della vettura di vedere l’uomo che stava attraversando la strada, all’altezza dell’incrocio che collega la frazione di Bettola.

La conducente della Peugeot 207 si è trovata davanti l’uomo e non ha potuto evitare l’impatto: il 60enne è stato sbalzato sul parabrezza, andato in frantumi, finendo poi a terra dalla parte opposta della carreggiata. A chiamare i soccorsi è stata la stessa 40enne che era alla guida dell’automobile. Sul posto sono giunte un’ambulanza del Soccorso pubblico di Calcinato ed un’auto medica ed è stato poi richiesto l’intervento dell’elicottero del 118 da Bergamo.

Il ferito, una volta stabilizzato, è stato trasferito alla Poliambulanza di Brescia, dove è stato ricoverato in codice rosso, ma non in pericolo di vita.

Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Locale e la polizia stradale.