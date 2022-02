Castenedolo, schianto frontale sulla Sp 236: due feriti

(red.) Schianto frontale nella serata di sabato 26 febbraio, dopo le 21, lungo la provinciale 236, non distante dall’ hotel Majestic, in territorio comunale di Castenedolo.

Nell’impatto, violentissimo, sono rimaste ferite due persone, fortunatamente in condizioni non gravi.

I mezzi incidentati sono andati completamente distrutti e la scena che si è presentata ai soccorritori faceva pensare ad un epilogo ben più drammatico. I due feriti sono stati ricoverati in ospedale in codice giallo alla Poliambulanza e al Civile di Brescia.

Sul posto, per i rilievi, la polizia stradale: ad un primo rilievo sembra che all’origine del sinistro vi sia stata una manovra di svolta del mezzo diretto a Brescia il cui conducente non si sarebbe accorto del sopraggiungere, dalla parte opposta, di un’altra vettura.

Per i soccorsi sono intervenute due ambulanze del Cosp di Mazzano, un’ambulanza della Croce Bianca di Brescia e un’auto medica.