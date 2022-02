Desenzano, schianto sulla A4: tre feriti e traffico paralizzato

(red.) Grave incidente, nella mattinata di martedì 22 febbraio, lungo l’autostrada A4, in territorio di Desenzano del Garda (Brescia). Ad essere coinvolti, a quanto si apprende, due mezzi pesanti ed un furgone. Tre le persone ferite: due 35enni e un 45enne, due delle quali viaggiavano sul mezzo più piccolo.

Sul posto è atterrato anche l’elicottero del 118 che ha trasferito il ferito più grave, il conducente del furgone, soccorso mentre era in arresto cardiaco, in codice rosso al Civile di Brescia. Trauma cranico e codice giallo, invece, per un 45enne, mentre l’autista del Tir, un 35enne ha riportato ferite lievi agli arti superiori ed è stato ricoverato al nosocomio di Desenzano.

Al lavoro, sulla tratta all’altezza del chilometro 245, i Vigili del Fuoco di Brescia, il personale di Ats di Verona, gli agenti della Stradale. Ancora al vaglio la dinamica del sinistro.

L’autostrada è stata bloccata in direzione Milano. Pesantissime le ripercussioni sul traffico, con code fino a 20 km.