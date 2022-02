Sp11, tamponamento tra camion e utilitaria all’uscita di Rivoltella

(red.) Incidente stradale senza conseguenze gravi per le persone coinvolte questa mattina a Desenzano del Garda. Intorno alle 8,15, lungo la Sp11 all’uscita di Rivoltella, un mezzo pesante ha tamponato un’utilitaria per circostanze ancora da chiarire. Sul posto per i rilievi i carabinieri, insieme con un’ambulanza Areu. I vigili del fuoco sono, invece, intervenuti per spostare i mezzi coinvolti nel sinistro. L’operazione ha richiesto l’intervento dell’autogru da Brescia, più il supporto di una squadra giunta sul posto da Castiglione delle Stviere.