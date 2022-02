Caino, auto si ribalta: feriti tre fratellini

(red.) Molta paura, nella mattinata di sabato 12 febbraio, a caino, in Vallesabbia, per tre bambini che erano a bordo di una vettura che si è ribaltata nell’affrontare una curva, sulla ex statale 237 .

L’incidente, secondo le prime informazioni, non avrebbe coinvolto altri mezzi: i tre fratellini, di uno, quattro e 11 anni, sono stati soccorsi con l’elicottero e trasferiti al Civile di Brescia dove si trovano ricoverati nel reparto di Pediatria Non sarebbero in gravi condizioni, così come la madre che era alla guida della vettura.

Sul posto sono intervenute anche le ambulanze di di Gavardo e Nave ed i vigili del fuoco per estrarre i feriti dall’abitacolo e per la rimozione dei mezzi.