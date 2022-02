Prevalle, camion ribaltato sulla 45bis: traffico paralizzato

(red.) Chiusa in entrambi i sensi di marcia la statale 45bis, all’altezza di Prevalle (Brescia):

Lo stop alla circolazione è dovuto ad un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante che trasportava sabbia e cemento che, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltato perdendo il carico.

Il conducente del Tir, un 40enne, non ha riportato gravi conseguenze, ma a causa del rovesciamento dei materiali, la strada è stata chiusa. Ancora in corso le operazioni di recupero del Tir e di bonifica della statale. Sul posto i vigili del Fuoco e la Polizia stradale di Brescia.