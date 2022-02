Carpenedolo, bimbo ferito alla testa dallo specchietto di un’auto

(red.) Un bambino di 10 anni è stato investito, nel pomeriggio di lunedì 31 gennaio, mentre attraversava la strada con un amico in via Zanardelli, a Carpenedolo, nel bresciano.

Il piccolo è stato urtato dallo specchietto retrovisore, all’altezza della testa. L’urto è stato molto violento e il piccolo, che è sempre rimasto cosciente, ha riportato un importante trauma cranico.

Per soccorrerlo sono intervenuti un’auto medica, un’ambulanza e l’elisoccorso. Il bambino è stato trasferito d’urgenza con l’ elicottero in ospedale.

Per i rilievi è intervenuta la polizia stradale.