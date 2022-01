Cellatica, incidente con la mountain bike: grave 47enne

(red.) Stava passeggiando in sella alla mountain bike sulla strada del Torrente, alla Fantasina di Cellatica (Brescia) quando, incrociando un furgone che proveniva dalla direzione opposta, si è sbilanciato finendo sotto le ruote posteriori del camioncino, riportando un grave trauma toracico.

E’ stato soccorso e ricoverato in codice rosso al Civile di Brescia un 47enne del posto, M.M. le sue iniziali, coinvolto in un incidente avvenuto domenica 30 gennaio, attorno alle 18,30, e trasportato in ospedale in codice rosso. L’uomo, che non ha mai perso conoscenza, è stato trasferito in ospedale in condizioni critiche, ma non in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, i carabinieri, e le ambulanze e un’auto medica da Ospitaletto e Gardone Valtrompia.