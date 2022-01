Orzinuovi, pauroso incidente tra camion: 5 feriti

(red.) Grave incidente nel pomeriggio di venerdì 28 gennaio lungo la ex Statale di Orzinuovi, al confine tra le province di Cremona e Brescia.

Attorno alle 14, un mezzo pesante, che viaggiava verso Brescia da Soncino, ha perso il semiasse e il camion ha invaso la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva un altro Tir. Pauroso lo schianto che ha coinvolto anche ltre due auto in transito.

Cinque in tutto i feriti, il più grave dei quali, un autotrasportatore 50enne cui è stata amputato un arto inferiore. E’ stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Cremona.

Ferite in modo più lieve altre tre persone.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Romanengo e Camisano, la Polizia stradale, la Croce Verde di Soncino e Orzinuovi e la Croce Rossa di Crema. La statale tra Soncino e Orzinuovi è rimasta bloccata al transito per diverso tempo per consentire le operazioni di soccorso e per la rimozione dei mezzi incidentati.