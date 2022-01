Cologne, frontale auto moto: grave un centauro 64enne

(red.) Un altro grave incidente nel bresciano, nella mattinata di mercoledì 26 gennaio, a Cologne.

Attorno alle 7.15, nella frazione Macina, in via Francesca, all’incrocio con la Sp17, si è verificato uno scontro frontale tra una vettura e una moto.

Il conducente della due ruote, un uomo di 64 anni, a seguito dell’impatto è stato sbalzato dalla motocicletta, riportando politraumi alla testa, al volto e al torace e al momento dei soccorsi era in arresto cardiocircolatorio. Dopo avere effettuato le manovre di rianimazione sul posto, il centauro è stato trasportato al Civile di Brescia in codice rosso. L’uomo è in condizioni critiche.

Trauma toracico, alla spalla e ad un arto inferiore, invece, per l’altro passeggero della moto, un 55enne, che è stato trasferito in codice giallo al Mellino Mellini di Chiari. Illeso il conducente della vettura coinvolta nello schianto.

Sul posto, per i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica del sinistro, la polizia stradale. Per i soccorsi sono state inviate due automediche. A causa della fitta nebbia, che potrebbe essere all’origine dell’incidente, l’elisoccorso da Brescia non ha potuto alzarsi in volo.