Rovato, pedoni urtati da un’auto mentre attraversano la strada

(red.) Un fine settimana funestato da incidenti nel Bresciano, dove, oltre ai tragici sinistri avvenuti a Rezzato e a Torbole Casaglia, in cui hanno perso la vita, rispettivamente, cinque giovanissimi ragazzi e un uomo di 34 anni, un altro episodio, fortunatamente senza conseguenze troppo gravi, si è verificato in Franciacorta, tra Rovato ed Erbusco: due pedoni sono stati investiti mentre attraversavano la strada all’altezza della rotonda Bonomelli.

L’incidente è avvenuto domenica 23 gennaio attorno alle 18: sul posto sono intervenuti i Volontari Ambulanza di Adro ed i carabinieri.

La strada è stata chiusa nel tratto di via Franciacorta compreso tra la rotatoria piscine di Rovato e via Bonomelli per consentire i rilievi del caso.

I feriti sono stati soccorsi e trasferiti in codice verde in ospedale. Sotto choc la donna che era alla guida dell’auto che ha urtato i due pedoni.