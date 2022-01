Ospitaletto, pedone investito da Tir sulla A4

(red.) Ancora un incidente stradale nel bresciano.

Il sinistro, come comunica Areu, è avvenuto nella mattinata di lunedì 24 gennaio attorno alle 9,05 in territorio comunale di Ospitaletto, lungo la A4, in direzione Venezia, al km 207.

Per cause ancora in fase di accertamento un Tir ha investito una persona che si trovava a piedi lungo la carreggiata. Il ferito è un uomo di 50 anni che ha riportato un trauma cranico e una commozione cerebrale ed è stato trasferito in codice rosso con l’eliambulanza al Civile di Brescia.

Sul posto anche un’automedica, un’ambulanza e la Polizia Stradale.