Schianto fra tre auto a Castenedolo sulla sp 67, un ferito non grave

(red.) Brutto incidente senza gravi conseguenze per la salute delle persone coinvolte mercoledì 12 gennaio. Intorno alle 13, lungo la sp 67, tra Castenedolo e Rezzato, nei pressi dello svincolo autostradale Brescia Est tre auto si sono scontrate per circostanze ancora da chiarire. Uno dei conducenti coinvolti è stato trasportato in codice giuallo in ospedale, per alcuni accertamenti. Le carreggiate sono state chiuse in entrambi i sensi di marcia per permettere le operazioni di bonifica della sede stradale. L’operazione ha creato qualche disagio al traffico.