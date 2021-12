Pontoglio, auto finisce contro un portone

(red.) Attimi di paura, nella serata di giovedì 23 dicembre, a Pontoglio, nel bresciano, per uno spaventoso incidente avvenuto attorno alle 21 e che si temeva potesse avere avuto gravi conseguenze.

Un’auto è finita contro il portone di un’abitazione in via San Rocco. Fortunatamente, per gli occupanti della vettura, una Lancia Ypsilon, il forte impatto non ha causato pesanti esiti.

Due persone sono state soccorse: una 18enne e un uomo di 41 anni. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nel sinistro. Una delle persone ferite è stata trasportata in codice verde al Mellino Mellini di Chiari per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Palazzolo che hanno liberato i due occupanti dalle lamiere del veicolo. Ancora al vaglio le cause dell’incidente.