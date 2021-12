Auto si ribalta in via San Rocchino, ferito il conducente

(red.) Un’auto ribaltata e il conducente, ferito, trasportato in codice giallo alla Poliambulanza. E’ accaduto alle prime luci dell’alba di giovedì 23 dicembre in via San Rocchino, a Brescia.

Attorno alle 4, per cause in fase di accertamento da parte di polizia stradale e locale, una vettura è finita fuori strada, ribaltandosi a lato della carreggiata. Il conducente è rimasto ferito in modo non grave e trasferito in ospedale. L’intervento per la rimozione del mezzo incidentato ha richiesto un paio d’ore, concludendosi attorno alle 6.