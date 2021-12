Poncarale, tir si ribalta con il carico di laterizi

(red.) Uno spaventoso incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di martedì 21 dicembre lungo la Sp19 all’altezza di Poncarale (Brescia).

Un autoarticolato che trasportava prefabbricati cementizi ha abbattuto la cuspide dello svincolo e si è ribaltato, rovesciando il carico sulla strada.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118, i vigili del fuoco e la polstrada per gli accertamenti sulla dinamica del sinistro e per dirigere le operazioni di traffico.

Il camionista che era alla guida, un 43enne, è stato trasferito in codice giallo alla Poliambulanza. I pompieri hanno lavorato a lungo per rimuovere il mezzo pesante ed il materiale che era cauto sulla carreggiata. nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell’ incidente.