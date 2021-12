Pensionato 76enne muore per un malore in auto

(red.) Sergio Bendini, 76 anni appena compiuti, ha perso la vita intorno alle 19,30 di sabato probabilmente a causa di un malore occorsogli mentre era alla guida della sua automobile, una Ford B-Max, che si è schiantata contro la recinzione di una palazzina in via Chiusure 23 a Brescia.

Il pensionato era residente nel quartiere Violino ed era cardiopatico con un pacemaker installato per regolare il battito cardiaco. Mentre procedeva in via Chiusure in direzione Urago Mella, all’altezza del distributore della Ip l’auto ha invaso l’opposta corsia ed è finita a velocità ridotta contro un pilastro dell’abitazione.

I soccorritori hanno tentato di rianimare il pensionato, anche usando un defibrillatore, ma purtroppo per Sergio Bendini non c’era più niente da fare. Lascia la moglie e due figli. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Locale di Brescia.