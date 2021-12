Canton Ticino, tampona un Tir: ferito 38enne bresciano

(red.) Un uomo di 38 anni residente nel bresciano è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto giovedì 9 dicembre sull’autostrada A2 in Canton Ticino.

Il sinistro è avvenuto attorno alle 14, nel territorio di Rancate: secondo una prima ricostruzione, il 38enne, che viaggiava su un furgone insieme con una donna, seduta sul lato passeggero, avrebbe tamponato violentemente un mezzo pesante che lo precedeva.

Immediati i soccorsi: il 38enne e la passeggera sono stati stabilizzati e quindi trasferiti in ambulanza in ospedale. Le condizioni di entrambi sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, i pompieri del Centro di Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto, gli addetti dell’Unità territoriale quattro ed i soccorritori del Sam.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità: a seguito della chiusura di una corsi di marcia sulla A2 si sono formate lunghe code in direzione Sud. Ancora al vaglio della polizia cantonale la dinamica del sinistro.