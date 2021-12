Rovato, 48enne investita in via Bonomelli

(red.) Un pedone è stato investito nel tardo pomeriggio di martedì 7 dicembre in via Bonomelli a Rovato, nel bresciano.

L’incidente, che ha coinvolto una donna di 48 anni, è avvenuto attorno alle 17 di fronte alla farmacia, in prossimità dell’attraversamento pedonale.

Ancora al vaglio della polizia locale la dinamica del sinistro che ha portato all’interruzione della circolazione per diverso tempo.

Sul posto un’ambulanza che ha stabilizzato e poi trasferito la donna in ospedale, dove è stata ricoverata in codice giallo.