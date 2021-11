Montichiari, frontale sulla Lenese: grave una 55enne

(red.) E’ rimasta ferita gravemente, in un incidente avvenuto nel pomeriggio di giovedì 25 novembre sulla ex statale 668 Lenese, a Montichiari (Brescia), una 55enne di Adro, ricoverata in prognosi riservata alla Poliambulanza.

Nell’impatto frontale tra una Renault 5 e una Fiat 500, entrambe guidate da donne, ad avere la peggio è stata la 55enne, rimasta incastrata tra le lamiere accartocciate dell’auto.

Per liberarla sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre la ferita dalla vettura. Ferite lievi per l’altra conducente, una 57enne di Lonato. per i rilievi è intervenuta la polizia locale.