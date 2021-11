Bagolino, esce di strada con il trattore: ferito 55enne

(red.) E’ uscito di strada mentre percorreva, a bordo di un trattore, la strada che sale verso la località Tonolo, situata a circa 500 metri dopo l’incrocio per Bagolino, nel bresciano.

Sul posto, per soccorrere un 55enne di Storo (Trento), i tecnici del Cnsas della Stazione di Valle Sabbia della V Delegazione Bresciana del Soccorso alpino, i Vigili del fuoco di Storo, l’ambulanza di Ponte Caffaro.

Sul luogo dell’incidente, avvenuto attorno alle 14 di giovedì 25 novembre, è stato inviato anche l’elisoccorso di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), decollato da Caiolo (Sondrio).

L’uomo è stato raggiunto, valutato dal punto di vista sanitario, messo in sicurezza e trasportato in ospedale. Alle 16,40 l’intervento si è concluso.