Collio, precipita nella scarpata con l’auto: muore 40enne

(red.) Incidente mortale all’alba di questo venerdì a Collio, nel bresciano. A perdere la vita un 40enne che stava recandosi al lavoro.

Il sinistro si è verificato attorno alle 6 lungo la provinciale 345 sulla strada miniera Tassara: l’uomo, C.S. le sue iniziali, era alla guida del suo veicolo quando ha perso il controllo ed è uscito di strada, finendo nella scarpata e ribaltandosi nel fiume.

Un volo che non ha dato scampo all’automobilista, che quando è stato raggiunto dai soccorritori era in arresto cardiocircolatorio ed è poi deceduto sul posto. Al momento, sembra che non siano coinvolti altri mezzi. Sul posto sono intervenute due automediche, un’ambulanza, la polizia stradale il soccorso alpino ed i vigili del fuoco per il recupero del mezzo.