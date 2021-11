Concesio, 84enne investito da un’auto: è grave

(red.) Grave incidente nella mattinata di lunedì 15 novembre, a Concesio, nel bresciano.

Attorno alle 8.30, in via Bevilacqua, secondo le prime informazioni raccolte, un 84enne sarebbe stato investito da un’auto.

Sul posto sono intervenute l’auto medica e l’ambulanza che hanno soccorso l’anziano, trasferito in codice rosso al Civile di Brescia. Per i rilievi del sinistro la poltsrada e la polizia locale.