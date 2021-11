Cologne, si ribalta con l’auto: ferita una 19enne

(red.) Incidente pauroso quello avvenuto attorno alle 8,30 di lunedì 15 novembre sulla statale 573 a Cologne, nel bresciano.

Una vettura a bordo della quale viaggiava una 19enne, si è ribaltata, per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale del Corpo Intercomunale del Montorfano, intervenuta per i rilievi. Nella carambola non sarebbero rimaste coinvolte altre vetture.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasferito la giovane conducente in ospedale, in codice giallo, ed i vigili del fuoco, per la rimozione del mezzo incidentato dalla carreggiata.