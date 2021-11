Rovato, Flixbus sbanda e finisce fuori strada

(red.) Sono 11 le persone rimaste ferite in un incidente avvenuto nella serata di venerdì 12 novembre, attorno alle 19, lungo la A4, in territorio di Rovato, nel bresciano.

Si tratta dei passeggeri di un pullman Flixbus, che, mentre viaggiava sull’autostrada, ha improvvisamente perso aderenza mentre affrontava una curva, finendo in un campo adiacente dopo avere sfondato il guard rail.

Sul posto sono intervenuti la Croce rossa di Palazzolo, la Croce Bianca di Chiari ed i soccorritori di Adro, i vigili del fuoco e l’Ats di Novate. Inizialmente si ipotizzava un codice rosso, poi derubricato in giallo, per le persone coinvolte che sono state trasferite in ospedale.