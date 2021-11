Mazzano, fontale con un camion: ferita una 27enne

(red.) Grave incidente, attorno alle 9,30 di giovedì 11 novembre, a Mazzano (Brescia), lungo la strada statale 45 bis.

Nello scontro frontale tra un auto ed un camion è rimasta gravemente ferita una 27enne (B.S. le sue iniziali) che viaggiava sull’automobile. La giovane ha riportato un trauma cranico e toracico e ad un arto inferiore

Sul posto sono intervenute due ambulanze ed un’automedica che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti: la ragazza è stata trasferita in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia, visitato sul posto il camionista, per il quale non si è reso necessario il ricovero.

Per i rilievi sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. Pesanti le ripercussioni sul traffico.