Calvagese, 64enne investita in bici da un camion: è grave

(red.) Investita da un camion mentre era in sella alla sua biciletta. E’ in gravi condizioni una 64enne travolta stamattina, attorno alle 10, da un mezzo pesante mentre pedalava in località Terzago a Calvagese della Riviera, nel bresciano.

L’anziana ha riportato un trauma cranico e al volto ed è stata soccorsa dall’elicottero del 118 che l’ha trasferita, in codice rosso, al Civile di Bresci. Il camionista 48enne che era alla guida del Tir è stato visitato dai soccorritori, ma non è stato necessario il ricovero.

La dinamica non è ancora stata chiarita, accertamenti sono in corso da parte della polizia stradale intervenuta per i rilievi.