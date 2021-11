Darfo, investito in bicicletta: grave 33enne ghanese

(red.) E’ stato soccorso con l’elicottero del 118 e ricoverato in gravi condizioni al Civile di Brescia un 33enne ghanese investito, nella mattinata di lunedì 8 novembre, mentre viaggiava in bicicletta.

L’incidente è avvenuto attorno alle 6 lungo via Galileo Galilei, a Darfo. Il 33enne è stato travolto da un Fiorino. Sbalzato sull’asfalto, l’uomo ha riportato gravi ferite e, dopo le prime cure sul posto, è stato immediatamente trasferito con l’eliambulanza al nosocomio cittadino. Sul posto, per i rilievi del caso, la polizia stradale.