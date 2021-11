Palazzolo, carambola con l’auto: paura per un 20enne

(red.) Incidente prima dell’alba a Palazzolo sull’Oglio, nel bresciano, dove, attorno alle 3,30 di sabato 6 novembre, un ragazzo di 20 anni, alla guida di una automobile, per cause in fase di accertamento, ha preso il controllo del mezzo, ribaltandosi. Il giovane stava percorrendo la Ss 573 e il sinistro è avvenuto all’altezza della pizzeria “Capri”.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza dei volontari di Pontoglio e l’auto infermierizzata di Palazzolo, i carabinieri di Cologne per i rilievi e i vigili del fuoco. Il ragazzo ha riportato ferite giudicate non gravi ed è stato trasportato all’ospedale di Chiari per accertamenti.