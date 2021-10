Chiari, due studentesse investite davanti a scuola

(red.) Attimi di apprensione, nella mattinata di martedì 26 ottobre, a Chiari (Brescia), in via Fratelli Sirani, nei pressi dell’Istituto scolastico “Luigi Einaudi”, dove due studentesse di quinta superiore sono state investite da un’auto che stava effettuando la retromarcia.

Le due ragazzine, che frequentano l’indirizzo socio sanitario, sarebbero state urtate mentre si trovavano dietro la fermata del bus, poco distante dall’ingresso della scuola. Una donna che stava uscendo in retromarcia dal parcheggio antistante non si sarebbe accorta della presenza delle due giovani, travolgendole.

L’Areu ha fatto scattare il codice rosso, ed è stato attivato l’elisoccorso da Brescia, ma i soccorritori, una volta giunti sul posto, hanno declassato l’emergenza in codice giallo. Le due studentesse sono state trasferite in ambulanza all’ospedale di Chiari. Non sarebbero ferite in modo preoccupante.

Il sinistro è al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto che hanno anche diretto il traffico che ha subito rallentamenti.