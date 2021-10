Gavardo, scontro auto moto sulla 45bis: centauro ferito

(red.) Lo scontro tra un’automobile e una motocicletta avvenuto nel primo pomeriggio di questa domenica sulla 45bis tra Gavardo e Villanuova sul Clisi, nella direzione del lago di Garda, ha provocato seri problemi alla circolazione perché per consentire i soccorsi la strada è stata chiusa temporaneamente, bloccando tutto il traffico da e per il lago che era già intenso e coinvolgendo anche la viabilità secondaria di tutta la zona.

Ad aver la peggio nello schianto è stato un milanese di 51 anni che si trovava alla guida della motocicletta ed è stato trasportato con l’elicottero all’Ospedale Civile di Brescia in codice rosso, dopo essere stato soccorso sul posto da un’autoambulanza e un’automedica.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Stradale.