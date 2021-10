Bassa bresciana

Manerbio, schianto tra due auto: 5 persone coinvolte

Il sinistro poco dopo la mezzanotte in via Per Cignano. Nessun ferito grave, ma molta paura per cinque persone, un uomo e quattro donne coinvolte nell'impatto violento.

(red.) Pauroso incidente, senza gravi conseguenze, nella notte tra venerdì e sabato a Manerbio, nel bresciano, dove si è verificato uno schianto frontale tra due autovetture. Nel sinistro sono rimaste coinvolte cinque persone, un uomo e quattro donne, entrati in collisione, appena dopo la mezzanotte, in via Per Cignano, nei pressi delle serre di Linea Verde, mentre si trovavano a bordo, rispettivamente, di una Opel Meriva che viaggiava verso Manerbio e di una Jeep Compass. Secondo i primi rilievi, effettuati polizia stradale e vigili del fuoco, sembra che l’uomo, un cittadino straniero, abbia perso il controllo del mezzo schiantandosi frontalmente con l’altra auto e poi finendo la corsa a lato strada. I feriti, fortunatamente in condizioni non gravi, sono stati trasferiti negli ospedali di Manerbio, Montichiari e Poliambulanza.