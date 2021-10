Isorella, non ce l’ha fatta il 92enne investito dal camion della spazzatura

(red.) E’ spirato nella tarda mattinata di venerdì all’ospedale Civile di Brescia il 92enne Bortolo Fasani, investito a Isorella da un camion per la raccolta dei rifiuti. Erano circa le 9 di venerdì mattina quando, nell’attraversare via Zamboni, l’anziano è stato travolto dal mezzo pesante. La dinamica dei fatti è al vaglio della Polizia Stradale.

Purtroppo, secondo quanto risulkterebbe, il 92enne avrebbe riportato un trauma cranico, fratture al bacino e a un arto superiore con la parziale amputazione di un arto inferiore.

L’uomo, soccorso e stabilizzato sul posto, era stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso del Civile con l’elicottero, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Il veicolo è sotto sequestro, mentre le autorità indagano con l’ipotesi di omicidio stradale.