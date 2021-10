Isorella, 92enne investito: è in gravi condizioni

(red.) Un grave incidente si è verificato attorno alle 9 ad Isorella, nel bresciano, la mattina di venerdì 15 settembre, in via Alcide De Gasperi.

Vittima dell’investimento un anziano di 92anni che è stato soccorso con l’elicottero del 118 e trasferito in gravi condizioni al Civile di Brescia. L’uomo, travolto da un camion dei rifiuti, ha riportato un trauma cranico, al bacino e ad un arto superiore e la parziale amputazione di un arto inferiore.

Per accertare le cause del sinistro, ancora in fase di definizione, sul posto si sono recati la polizia stradale e i vigili del fuoco.