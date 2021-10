Pontevico, camion Amazon investe un’auto

(red.) Erano quasi le 20 di giovedì quando si è verificato un incidente, fortunatamente senza conseguenze gravi, tra un camion del marchio Amazon e una vettura.

Il sinistro si è verificato a Pontevico (Brescia) all’altezza della rotatoria che immette nella tangenziale Ovest, Il mezzo pesante, alla cui guida vi era uno straniero, ha sbandato all’altezza della rotonda ed è finito contro un’auto che viaggiava nel senso opposto. Nessuno dei due autisti è rimasto ferito in modo grave.

Sul posto Polizia Stradale, Carabinieri e Vigili del Fuoco, che hanno rimosso il mezzo dalla carreggiata. Il camionista verrà sottoposto ad accertamenti per verificare che non guidasse sotto l’effetto di alcol o sostanze. E’ stato ricoverato in codice verde alla clinica Sant’Anna.