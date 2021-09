Brescia, incidente in tangenziale Ovest: traffico in tilt

(red.) Un incidente sulla tangenziale Ovest di Brescia ha mandato in tilt il traffico nella mattinata di sabato 25 settembre.

Il sinistro si è verificato nelle prime ore del mattino, nel tratto compreso tra via Volturno e via Milano. Due le auto coinvolte nello scontro. Il tratto di strada interessato dallo scontro è stato chiuso in direzione Sud.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Brescia e i vigili del fuoco.