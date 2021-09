Manerbio, cade con il motorino: ferito 15enne

(red.) Attimi di paura a Manerbio (Brescia) per un 15enne rimasto ferito in un incidente con il motorino.

L’episodio si è verificato nella prima serata di martedì 7 settembre in via Verdi: una ragazzino 15enne, che viaggiava su uno scooter, ha perso il controllo del mezzo nell’affrontare la curva all’ingresso del paese, cadendo rovinosamente sull’asfalto.

Sul posto è giunta l’automedica con l’ambulanza, ma temendo che le condizioni del ragazzo fossero gravi, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso da Brescia.

Dopo le prime manovre di pronto soccorso, il ragazzino è stato ricoverato in ospedale in codice giallo. Sul posto, per i rilievi, la polizia stradale.