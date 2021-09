Brebemi, schianto fra mezzi pesanti all’alba

(red.) Impressionanti le immagini dello schianto avvenuto nella mattina di mercoledì 8 settembre sull’autostrada Brebemi, in territorio di Urago d’Oglio, nel bresciano.

Due camion, attorno alle 6,35, per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale, sono entrati in collisione all’altezza del km 20 + 600, tra Chiari Ovest e Calcio: nonostante l’impatto, che ha rovesciato i mezzi pesanti a bordo della carreggiata stradale, non si riscontrano feriti gravi.

Per spostare i Tir sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Brescia con il supporto di un’autogru.