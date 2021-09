Nave, si schianta contro un cassone: grave 25enne

(red.) E’ in gravi condizioni il 25enne di Nave (Brescia) rimasto coinvolto in uno schianto avvenuto nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 settembre lungo la Strada provinciale 237 del Caffaro, all’altezza di Cortine di Nave.

Il giovane, per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Gardone Valtrompia, attorno alle 2, avrebbe perso il controllo dell’auto su cui viaggiava, una Peugeot 105 rally, finendo contro un cassone per la raccolta dello sfalcio d’erba.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il 25enne dalle lamiere accartocciate della vettura. Il ragazzo è stato trasferito in codice rosso al Civile di Brescia. La prognosi è riservata.