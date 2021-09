Incidente

Urtato da un’auto cade e batte la testa: grave centauro 70enne

L'incidente in città, tra via Ugoni e via Cassala. L'anziano motociclista di Bovezzo è ricoverato in prognosi riservata al Civile.

(red.) E’ ricoverato in Rianimazione al Civile di Brescia, un centauro 70enne di Bovezzo, caduto rovinosamente sull’asfalto dopo essere stato tamponato mentre viaggiava a Brescia. L’incidente si è verificato all’incrocio tra via Ugoni e via Cassala : l’anziano, in sella a una Moto Guzzi, è stato urtato da una vettura, una Golf guidata da un trentenne, finendo a terra e battendo la testa sul cordolo del marciapiede. Sul posto l’ambulanza con i soccorritori, che dopo avere stabilizzato l’uomo, lo ha trasferito al nosocomio cittadino.

Il 70enne è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e le sue condizioni restano critiche e la prognosi riservata.

I rilievi dell’incidente sono stati affidati alla polizia locale.