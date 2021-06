A4 Milano-Brescia, incidente tra Palazzolo e Grumello: code

(red.) Da circa mezzora, dalle 10,30 di stamattina, giovedì 17 giugno, si è formata una lunga coda di mezzi sull’autostrada A4 Milano-Brescia, tra il casello bresciano di Palazzolo sull’Oglio e quello bergamasco di Grumello, in direzione del capoluogo meneghino, a causa di un incidente. L’impatto, che ha coinvolto un camion, si è verificato all’altezza del km 188, come fa sapere la società Autostrade per l’Italia. E l’incidente ha provocato almeno 5 km di code, ma in intensificazione. Al momento il traffico viaggia solo su due corsie e per i soccorsi e i rilievi si sono mossi sul posto gli agenti della Polizia stradale, i vigili del fuoco e il gruppo autostradale. Per quelli provenienti dal bresciano e diretti verso Milano il consiglio della società è di entrare in A35-BreBeMi e poi verso la tangenziale esterna A58.