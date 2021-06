Odolo, giovane centauro cade dalla moto sulle Coste: soccorso in volo

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 13 giugno, un ragazzo di 24 anni è rimasto ferito in una caduta dalla moto mentre percorreva il tratto delle Coste dal Colle Sant’Eusebio verso Odolo, in Valsabbia, nel bresciano, lungo la provinciale 237 del Caffaro. E’ successo intorno alle 18 quando il giovane motociclista, in sella alla sua Yamaha 600, stava attraversando la strada che solo pochi giorni prima era finita nel mirino delle polemiche e delle contestazioni da parte degli amministratori locali per l’alta velocità con cui, soprattutto nei fine settimana, si muovono i veicoli.

All’altezza di una curva larga davanti alla casa cantoniera a Odolo, il giovane centauro milanese avrebbe perso il controllo cadendo rovinosamente a terra. La due ruote è finita contro il guardrail di protezione, mentre per fortuna il centauro è riuscito a evitare l’ostacolo. Non solo, perché nel momento in cui è piombato sull’altra corsia di marcia, in quel momento dal senso opposto non stava arrivando nessuno, altrimenti l’incidente rischiava di avere conseguenze più drammatiche.

Nella caduta, il motociclista ha perso i sensi, ma poi è riuscito a riprendersi. Tra quanti avevano assistito alla caduta, sono stati allertati i soccorsi al 112 facendo arrivare sul posto un’ambulanza dei volontari di Odolo, la Polizia stradale per ricostruire la dinamica e l’elicottero decollato da Bergamo. Il 24enne è stato quindi imbarcato a bordo del velivolo in codice rosso verso l’ospedale orobico Papa Giovanni XXIII.