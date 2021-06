Cazzago, cade dalla moto e finisce contro un’auto: 41enne soccorso

(red.) Ieri pomeriggio, domenica 13 giugno, circa mezzora dopo la caduta dalla moto avvenuta a Odolo, un altro incidente che ha coinvolto un motociclista è successo intorno alle 18,30 a Bornato di Cazzago San Martino, in Franciacorta, nel bresciano. E a farne le spese è stato il centauro 41enne, residente in paese, coinvolto in uno scontro con un’auto. L’impatto è avvenuto nella zona di via San Bartolomeo mentre sembra che il motociclista stesse percorrendo la strada in direzione del centro di Cazzago in sella alla sua moto da enduro.

A un certo punto, alle prese con una curva, avrebbe perso il controllo finendo a terra proprio nel momento in cui dal senso opposto stava arrivando un’auto Fiat Punto condotta da una donna di 63 anni. Lo scontro frontale è stato violento e subito dal posto sono stati allertati i soccorsi. Sul luogo sono giunte due ambulanze, di cui una della Franciacorta Soccorso, oltre agli agenti della Polizia stradale per ricostruire la dinamica e anche l’elicottero decollato da Milano. Il motociclista ha riportato numerose contusioni e per lui si è reso necessario il trasferimento in volo in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia.