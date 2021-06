Montichiari, 19enne centauro “vola” nel campo per evitare un’auto

(red.) Nella mattina di ieri, venerdì 11 giugno, un ragazzo di 19 anni in sella alla sua moto è rimasto ferito in un incidente stradale contro un’auto lungo la principale via Mantova a Montichiari, nella bassa bresciana. A precedere il centauro c’era una Range Rover che si era fermata in mezzo alla carreggiata per poter svoltare in una strada laterale a quella principale. Ma il giovane motociclista potrebbe non essersi accorto della manovra del veicolo e così ha dovuto frenare all’improvviso. L’effetto è stato quello da trampolino, tanto che il giovane è letteralmente volato in un campo lungo la carreggiata. L’allerta ai soccorsi ha fatto muovere sul posto le ambulanze e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica. Il giovane, per fortuna non in gravi condizioni, è stato poi trasportato alla Poliambulanza di Brescia.