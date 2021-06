Lonato, aereo da turismo contro gli alberi e non decolla: due feriti

(red.) Ieri pomeriggio, venerdì 11 giugno, si è consumato un incidente per un piccolo aereo da turismo a sei posti che, a Centenaro di Lonato del Garda, nel bresciano, è finito contro una fila di alberi al termine della pista nel tentativo, andato male, di decollare. E’ accaduto intorno alle 17 all’aviosuperficie “Le Panizze” nella località gardesana, dove il proprietario del piccolo velivolo, un imprenditore, insieme a un amico, avrebbe voluto concedersi un breve viaggio aereo.

Ma qualcosa, probabilmente un’avaria al motore o un altro cattivo funzionamento, non è andato per il meglio. L’aereo di turismo ha percorso così l’intera pista senza riuscire ad elevarsi e a decollare. Anzi, si è schiantato contro gli alberi negli ultimi metri della stessa pista. A causa dell’incidente, il velivolo ha preso poi fuoco, ma i due a bordo sono riusciti in tempo ad abbandonare il mezzo. Sul posto sono giunti i soccorsi a bordo delle ambulanze per trasportare i due, che hanno riportato ferite lievi, in codice giallo verso l’ospedale di Desenzano del Garda.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi anche i vigili del fuoco per spegnere le fiamme divampate sul piccolo aereo ed evitare che ci fossero conseguenze peggiori anche per la struttura di aviosuperficie. L’accaduto è al vaglio dei carabinieri di Desenzano che stanno cercando di ricostruire le cause dell’incidente e del mancato decollo del velivolo.