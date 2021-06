Vobarno, frontale tra due auto in galleria: quattro persone ferite

(red.) Questa mattina, venerdì 11 giugno, si è verificato un drammatico incidente stradale sulla provinciale 237 in territorio di Vobarno, in Valsabbia, nel bresciano. E’ successo pochi minuti prima delle 8 quando due auto sono rimaste coinvolte in un frontale all’interno di una galleria e per cause da accertare. In tutto sono quattro le persone coinvolte, ma per fortuna nessuna di loro sarebbe in gravi condizioni.

L’allerta ai soccorsi è stata immediata muovendo sul posto tre ambulanze di cui due da Nuvolento e Odolo, oltre all’elicottero decollato da Bergamo, i vigili del fuoco e la Polizia stradale per ricostruire la dinamica. A causa dell’incidente il traffico è stato bloccato, mentre i feriti sono stati trasportati in vari ospedali. I disagi legati alla circolazione sono dovuti proprio ai soccorsi e ai rilievi da disporre per verificare le cause dell’impatto.