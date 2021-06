Sale Marasino, auto fuori strada si ribalta sui binari: ferito 23enne

(red.) Nella tarda serata di ieri, martedì 8 giugno, un ragazzo di 23 anni è rimasto ferito alla guida della propria auto nel momento in cui, a Sale Marasino, lungo la sponda bresciana del lago d’Iseo, si è ribaltato con la sua vettura lungo i binari della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo. E’ successo pochi minuti prima delle 23 quando il giovane che stava percorrendo via Chiusure ha improvvisamente sbandato per poi sfondare la recinzione di protezione che porta verso i binari.

Subito sono scattati i soccorsi al 112 facendo arrivare un’ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo, gli agenti della Polizia ferroviaria, quelli della Stradale e i vigili del fuoco. Questi ultimi si sono occupati di estrarre il giovane dal veicolo ribaltato, per poi procedere anche con la rimozione del mezzo che ostruiva il transito sulla linea dei treni. Sul posto è giunto anche l’elicottero abilitato al servizio notturno e che ha trasportato il giovane in codice giallo all’ospedale Civile di Brescia.