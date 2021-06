Tamponamento in tangenziale sud, coinvolto furgone di vaccini verso Gavardo

(red.) Nella giornata di ieri, venerdì 4 giugno, condizionata purtroppo da due incidenti che si sono rivelati mortali nel bresciano tra l’autostrada A4 e Sabbio Chiese, un altro tamponamento si è verificato lungo la tangenziale sud. E’ accaduto di mattina in direzione di Verona all’altezza dell’uscita per San Carlo di Rezzato. Nell’impatto, le cui cause sono al vaglio delle forze dell’ordine addette alla strada, sono rimaste coinvolte tre auto e due furgoni, di cui uno si è persino ribaltato a causa dello scontro.

E a rendere ancora più particolare e allo stesso tempo drammatico l’incidente è stato il fatto che uno dei van coinvolti stava viaggiando per raggiungere l’hub vaccinale di Gavardo al quale avrebbe dovuto consegnare le dosi di vaccino anti-covid che stava trasportando. Subito dopo l’incidente, la circolazione è stata interrotta e sul posto si sono mossi gli agenti della Polizia locale di Rezzato, quelli della Stradale, le ambulanze e i vigili del fuoco da Brescia. In tutto nel tamponamento sono rimaste coinvolte sei persone, di cui quattro ferite e che hanno avuto bisogno di essere trasportate in ospedale.

Sono state necessarie alcune ore perché si potessero rimuovere i mezzi danneggiati nello scontro e procedere con la presa in assistenza dei feriti e per questo motivo il tratto di tangenziale è rimasto chiuso. Negli stessi momenti è giunto anche un altro mezzo che ha preso in carico i vaccini trasportati dal van coinvolto nello scontro e per poterli portare a destinazione a Gavardo. I feriti sono stati condotti, a bordo delle ambulanze, verso l’ospedale di Gavardo, la Poliambulanza e il Civile di Brescia.