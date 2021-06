A4, tamponamento tra camion: c’è una vittima. Caos tra Ospitaletto e Bs Ovest

(red.) Dopo l’incidente mortale di giovedì 3 giugno, che ha tolto la vita a quattro residenti nel bresciano sui cinque che viaggiavano a bordo di un furgone sull’A21 nel piacentino, un’altra autostrada è stata teatro di un altrettanto grave incidente. Si parla dell’A4 dove, come comunica la società Autostrade per l’Italia, al momento, venerdì 4 giugno, il tratto è rimasto per alcune ore bloccato tra Ospitaletto e Brescia Ovest. In particolare, nella tarda mattinata si è verificato un tamponamento tra mezzi pesanti e purtroppo si è registrata una vittima. La vittima era alla guida di un autoarticolato che ha tamponato un altro mezzo pesante.

Autostrade ha dovuto chiudere gli ingressi in autostrada ai caselli di Ospitaletto, Rovato, Palazzolo e Ponte Oglio e anche la viabilità ordinaria da Seriate a Brescia è stata sottoposta a intasamenti e code. Il transito è stato riaperto dopo circa tre ore.