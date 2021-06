Darfo, 12enne in bicicletta con gli amici investito da un’auto

(red.) L’altro pomeriggio, sabato 29 maggio, un ragazzino di 12 anni è rimasto ferito a causa di un investimento in bicicletta a Darfo Boario Terme, in Valcamonica, nel bresciano. Il giovane, insieme ad altri amici, stava percorrendo intorno alle 17 la zona industriale del paese da via del Progresso verso via Prada ed è stato investito da un’auto in transito.

La vettura si è fermata per prestare la prima assistenza al 12enne e nello stesso tempo sono stati allertati i soccorsi al 112. Sul posto si sono mossi anche gli agenti della Polizia locale per ricostruire la dinamica. Per il giovanissimo si è reso necessario anche l’arrivo dell’elicottero che lo ha trasportato al pediatrico dell’ospedale Civile di Brescia. In ogni caso le sue condizioni non desterebbero pericolo di vita.